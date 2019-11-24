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  3. 24 Kasım 2019 14:50

Pilates hocası koca, eşine dehşeti yaşattı

İstanbul Büyükçekmece'de eşini bacağından ve ayağından vuran pilates hocası, daha sonra polise teslim oldu. Polis ekipleri, eşinin başında bekleyen şüpheliyi gözaltına alındı.

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