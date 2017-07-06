  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Temmuz 2017 19:15

Pilottan kuleye balon uyarısı

Atatürk Havalimanı'na inmek üzere alçalan bir uçağın pilotu inişe hazırlandığı sırada 300 metre yükseklikte uçan bir balonla karşılaşınca, uçuş güvenliği açısından tehlike oluşturmaması için durumu Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi.

Video Galeri
Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar
Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar
Video Galeri
Erdoğan ile canlı yayın yaptı
Erdoğan ile canlı yayın yaptı
Video Galeri
15 Temmuz Zafer Anıtı havadan görüntülendi
15 Temmuz Zafer Anıtı havadan görüntülendi
Video Galeri
Çamlıca Gişelerinde 4 şerit trafiğe kapatıldı
Çamlıca Gişelerinde 4 şerit trafiğe kapatıldı
Video Galeri
Sirkecide yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Sirkecide yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Video Galeri
Atatürk Havalimanında patlayan powerbank paniğe neden oldu
Atatürk Havalimanında patlayan powerbank paniğe neden oldu