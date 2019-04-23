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İSTANBUL'DA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR
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  3. 23 Nisan 2019 20:40

Pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası güvenlik kamerasında

ABD'de geçtiğimiz hafta bir pilotun hayatını kaybetmesine neden olan uçak kazasına dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.

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