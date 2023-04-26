  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde... Aktris'ten yeni tanıtım videosu

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde... Aktris'ten yeni tanıtım videosu

Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Disney Plus'ın yeni yerli içeriklerinden "Aktris"ten yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı
Suriyeliler ülkesine gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı
Samsun'da kan donduran cinayet kamerada
İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanları iç çamaşırına kadar soyup aradılar!
KIZILELMA İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı
Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti...
Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı
İstabul'da 2 cinayetin katil zanlısı intihar etti