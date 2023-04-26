Anasayfa Video Galeriler Gündem Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde... Aktris'ten yeni tanıtım videosu Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu başrollerde... Aktris'ten yeni tanıtım videosu 26 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 11:30 Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Disney Plus'ın yeni yerli içeriklerinden "Aktris"ten yeni bir tanıtım videosu yayımlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6448e1225530a37a55578ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsü alev alev yandı İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı Suriyeliler ülkesine gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı Samsun'da kan donduran cinayet kamerada İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanları iç çamaşırına kadar soyup aradılar! KIZILELMA İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti... Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı İstabul'da 2 cinayetin katil zanlısı intihar etti