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Pınar Deniz'den Delikanlım performansı

Ekranların güzel ismi Pınar Deniz, Aybüke Albere’yi dinlemeye gittiği mekanda Delikanlım şarkısını söylediği anlar olay oldu.

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