Anasayfa Video Galeriler Gündem Pınar Deniz'den Delikanlım performansı Pınar Deniz'den Delikanlım performansı 20 Haziran 2023 Salı Saat: 13:55 Ekranların güzel ismi Pınar Deniz, Aybüke Albere’yi dinlemeye gittiği mekanda Delikanlım şarkısını söylediği anlar olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6491859fe0265e0fa2470e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı Asgari ücret belli oldu! 1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite Kurbanlık alacaklara hayati uyarı Kundakçı eski sevgili kamerada: Benzin döküp yaktı! İstanbul'da dehşete düşüren çatışma! Önce yumruklaştılar, sonra silahlar konuştu Yabancı uyruklu kişi 23'üncü kattan intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı!