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  4. Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da, konser alanında iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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