Anasayfa Video Galeriler Gündem Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 12:20 Adıyaman'da, konser alanında iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ee8ff282037715090cf303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Turizm cennetindeki su altındaki tarih hayran bırakıyor Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sulama kanalında korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti Zincir market sular altında kaldı, çalışanları vatandaş kurtardı