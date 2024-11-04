Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Pişirmeye hazır, kılçıksız'' diye satılan bu balığa dikkat! ''Pişirmeye hazır, kılçıksız'' diye satılan bu balığa dikkat! 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 16:25 Güncelleme: 04 Kasım 2024 Pazartesi 16:26 Antalya'da fileto halinde ''pişirmeye hazır, kılçıksız mezgit'' diye yarı fiyatına satılan balıkların zehirli balon balığı olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6728cb680632a6e3cd038223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı Kabe kapısının örtüsü Edirne'de sergileniyor İstanbul'da öldürülen Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze vurgusu Seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı Belediye başkanına silahlı saldırı Fenerbahçe tribün liderlerinden C.G. gözaltına alındı 'Hekim adayları için kadavra ithal ediliyor' İstanbulda 30 milyon liralık kaçakçılık operasyonu- Yüzlerce tekerlek ve jant ele geçirildi