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Pişkin hırsızlar kamerada: ''Sana ne senin malın mı ?''

İstanbul'da girdikleri bakkaldan sigara çalan hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa pişkin pişkin, "Sanane senin malın mı?" diye cevap verdi.

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