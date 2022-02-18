Anasayfa Video Galeriler Gündem Pişkin hırsızlar kamerada: ''Sana ne senin malın mı ?'' Pişkin hırsızlar kamerada: ''Sana ne senin malın mı ?'' 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 10:15 İstanbul'da girdikleri bakkaldan sigara çalan hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa pişkin pişkin, "Sanane senin malın mı?" diye cevap verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f479aaa0f1b3c4632fef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nihal Olçok'tan canlı yayında olay sözler: ''Susmamı istiyorsanız, beni öldürün'' Erdal Beşikçioğlu ekranlara geri dönüyor! Hakim dizisinden ilk fragman Çakarlı araçla gezerken, polis yakalanan, ehliyetsiz gence anne dayağı! Ne güzel çiçek değil mi ? Koparmanın cezası tam 110 bin TL! 5 anket firmasının sonuçları açıklandı; ''3 partiden bir partiye geçiş var'' Hande Fırat canlı yayında fena faka bastı! Mardin'de JÖH personeli uzman çavuşa kanlı pusu: 1 ölü, 3 yaralı Dünya bu penaltıyı konuşuyor: Kısa sürede 5.5 milyon izlendi Erdoğan engelli memur atamasında enflasyon hedefini açıkladı