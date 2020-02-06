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  3. 06 Şubat 2020 18:15

Pistten çıkan uçaktaki panik anları kamerada !

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağın pistten çıkması nedeniyle yaşanan panik anları kameralara böyle yansıdı.

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