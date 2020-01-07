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SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR SAAT 20.00'YE KADAR İPTAL EDİLDİ
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  3. 07 Ocak 2020 12:05

Pistten çıkan yolcu uçağındaki tahliye operasyonu kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Yolcuların uçaktan tahliye edilme anları amatör kameraya yansıdı.

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