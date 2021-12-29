Anasayfa Video Galeriler Gündem Pitbull çetesi çökertildi Pitbull çetesi çökertildi 29 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 14:30 Batman'da pitbull cinsi hayvanları bir silah gibi kullanan çete çökertildi. Vali Hulusi Şahin, 23 kişilik silahlı suç örgütünün terör örgütüyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cc46de43476118e748d7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havada taklalar attı... İstanbul'da dehşet anları kamerada Faiz indirimi devam edecek mi? Bakan Nebati ağzından kaçırdı PKK/YPG'li teröristlere ağır darbe CHP'den Bakan Nebati'ye olay olacak ''lakap'' Polis''ev'' diye girdi... İçeride gözlerine inanamadı Gelin Evi'ndeki Ahsen gelinleri kızdırdı İstanbul'da korkunç kaza! Tramvayın altında kaldı Hande Soral anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu Durakta topladığı paraları metroda saydı