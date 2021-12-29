Pitbull çetesi çökertildi

Batman'da pitbull cinsi hayvanları bir silah gibi kullanan çete çökertildi. Vali Hulusi Şahin, 23 kişilik silahlı suç örgütünün terör örgütüyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini belirtti.

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