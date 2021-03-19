Anasayfa Video Galeriler Gündem Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırttı: 2 polis yaralı Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırttı: 2 polis yaralı 19 Mart 2021 Cuma Saat: 22:15 Pitbull cinsi bir köpeğin ağızlıksız ve tasmasız dolaştırıldığı için uyaran polislere saldırtan ve iki polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6054f85b72ca9a527e78d793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur! Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı! Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı 20 yıllık borcunu alamayınca cenazede hakkını helal etmedi Erdoğan'dan canlı yayında gazeteciye maske tepkisi: ''Çıkar şunu ya'' Trafikte akılalmaz görüntüler! Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Yanıtını misliyle vereceğiz! İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı