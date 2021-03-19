Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırttı: 2 polis yaralı

Pitbull cinsi bir köpeğin ağızlıksız ve tasmasız dolaştırıldığı için uyaran polislere saldırtan ve iki polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

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