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Pitbull cinsi köpek kediyi böyle parçaladı

İstanbul Avcılar'da, tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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