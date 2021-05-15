Anasayfa Video Galeriler Gündem Pitbull cinsi köpek kediyi böyle parçaladı Pitbull cinsi köpek kediyi böyle parçaladı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 14:11 İstanbul Avcılar'da, tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609fac52caba3b04a452df47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşı tedarikinde takvim belli oldu Diyarbakır'da kadın cinayeti Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir için dikkat çeken sözler Melek İpek davasında gizli tanıktan kan donduran ifade Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor