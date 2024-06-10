Anasayfa Video Galeriler Gündem Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 20:10 Güncelleme: 10 Haziran 2024 Pazartesi 20:10 İstanbul Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek parktaki kediyi parçaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6667338a566e4799cf0a6b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da korkunç cinayet: ''Ben yaptım, kardeşim yapmadı'' diyerek suçu üstlendi İzmir'de bir orman yangını daha Kuduz alarmı verilen mahalle karıştı: Gözaltılar var Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi