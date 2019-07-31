Pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını
31 Temmuz 2019 16:25
Pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını
Adana’da emekli, dul ve yetim maaşı alanları resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandırdığı ve tefecilik yaptığı öne sürülen 4’ü kadın 15 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Şebekenin lideri konumundaki şahsın pitbullarla korunan şatosuna polis veteriner hekim yardımıyla girdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve...