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Pitbullu gasp dehşeti kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda bir genci pitbull cinsi köpekle korkutarak gasp eden 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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