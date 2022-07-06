Anasayfa Video Galeriler Gündem Pitbullu gasp dehşeti kamerada Pitbullu gasp dehşeti kamerada 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 12:21 İstanbul Beyoğlu'nda bir genci pitbull cinsi köpekle korkutarak gasp eden 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c5540539cde32ce47062e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konumu sır gibi saklanıyor! Gizli cennete gitmek için 2 saat yürüyorlar Köpeği ezip geçti, hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti İstanbul'da 2 aile çatıştı, çok sayıda yaralı var! Ahu Tuğba’dan Meriç Erkan’a olay sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışına gitmek isteyen doktorlara: Giderlerse gitsinler İstanbul'da güpe gündüz kadına şiddet, tekme tokat darp etti! Hacettepe'de yeni mezun doktorun sözlerine dekandan müdahale Ünlü rock yıldızı sahnede bayıldı Yemen'de silah deposunda büyük patlama: 10 ölü, 35 yaralı