Pitbull'u sokak köpeğine saldırtıp video çekti!

Bursa'da bir kişi, ağızlıksız ve tasmasız olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini sokak köpeğine saldırttı. O esnada selfie çeken şahsın sokak köpeğini tekmelediği anlar kameraya yansıdı.

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