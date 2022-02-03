Anasayfa Video Galeriler Gündem Pitbull'u sokak köpeğine saldırtıp video çekti! Pitbull'u sokak köpeğine saldırtıp video çekti! 03 Şubat 2022 Perşembe Saat: 21:05 Bursa'da bir kişi, ağızlıksız ve tasmasız olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini sokak köpeğine saldırttı. O esnada selfie çeken şahsın sokak köpeğini tekmelediği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fc195de905b8375f7d3bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaza yapan motosikletli otomobil üstüne düştü Böyle kaza görülmedi: At arabası yayaya çarptı Nihat Doğan Ece Erken'i savunan Seren Serengil'i hedef aldı: Zinayı meşrulaştırıyorsun A Spor'da güldüren anlar! Sunucu kahkahaya boğuldu İstanbul'un göbeğinde parfümcü terörü! Turistin kafasında şişe parçaladılar Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 43 hain etkisiz hale getirildi Benzin istasyonunda ''zam'' kavgası! tekmeler yumruklar havada uçuştu İşte bir Türk'ün gözünden uzayın nadir anları... BTP lideri Hüseyin Baş: ''Hani stokçuluk haramdı ?''