Pitbull’un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar
08 Aralık 2018 11:25
Pitbull’un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar
Gaziantep’te pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan bir çocuk güçlükle kurtarıldı. Uzun uğraşlarla kurtulan çocuk, yaralarını unutarak, "Ağabey, Allah’ınızı severseniz bırakmayın" diye yalvardı. Gaziantep’te sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ve...