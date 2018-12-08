  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Aralık 2018 11:25

Pitbull’un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar

Gaziantep’te pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan bir çocuk güçlükle kurtarıldı. Uzun uğraşlarla kurtulan çocuk, yaralarını unutarak, "Ağabey, Allah’ınızı severseniz bırakmayın" diye yalvardı. Gaziantep’te sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ve...

Bilgin Pro
Video Galeri
NASA, Mars'ta kaydedilen o sesi duyurdu
NASA, Mars'ta kaydedilen o sesi duyurdu
Video Galeri
Fatih’te sokak ortasında hırsızlık
Fatih’te sokak ortasında hırsızlık
Video Galeri
FETÖ’nün ‘dua listesinde’ adı geçen 47 şüpheli tutuklandı
FETÖ’nün ‘dua listesinde’ adı geçen 47 şüpheli tutuklandı
Video Galeri
İstanbul’da korkutan yangın: 10 kişi kurtarıldı
İstanbul’da korkutan yangın: 10 kişi kurtarıldı
Video Galeri
Beton mikseri can aldı: Korkunç kaza kamerada
Beton mikseri can aldı: Korkunç kaza kamerada
Video Galeri
İstanbul dev uygulama: Polis kuş uçurtmadı
İstanbul dev uygulama: Polis kuş uçurtmadı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM