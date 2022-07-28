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  4. Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı

Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı

Piton yılanının midesindeki şişliği fark eden veterinerler, yılanın midesinden çıkanları görünce şaşkına döndü.

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