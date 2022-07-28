Anasayfa Video Galeriler Gündem Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 12:15 Piton yılanının midesindeki şişliği fark eden veterinerler, yılanın midesinden çıkanları görünce şaşkına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e253b159d8b84f016eecd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç saldırı kamerada! Çocuklar hedefte, maymunlar 58 kişiye daha saldırdı Metruk evde kan donduran cinayet Ters şeritteki trafik canavarı kamerada Netflix'in yeni yerli filmi Gönül'den ilk fragman geldi Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı Çocuklarını döven karısını görüntüleyip şikayet etti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kalaşnikoflu koruma görüntüleri olay oldu Amsterdam değil Ağrı! 30 bin kişinin katıldığı müzik festivalinden renkli görüntüler Irak'ta Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı