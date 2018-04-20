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  3. 20 Nisan 2018 22:50

“PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı halen uyuşturucu ticaretidir. Ortada böyle bir gerçek var” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yeşilay Zümrüdüanka Ödül...

Bilgin Pro
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