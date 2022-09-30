Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı 30 Eylül 2022 Cuma Saat: 15:35 Irak’ın kuzeyindeki Asos'ta terör hedeflerinin tahrip edildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Harekatta terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6336e29ae921b818286e6563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç motosiklet kazası! Kazada dili boğazına kaçtı! Bir annenin intihar girişiminde kahreden görüntü Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada Gecenin Ucunda dizisinin yayın tarihi belli oldu Erdoğan: ''Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetimiz var'' Apple'de ''büyük göğüslü kadınlar'' depremi! Türkiye'nin ünlü plajında köpek balığı paniği! 20 ilde operasyon düğmesine basıldı! Yüzlerce gözaltı var DEAŞ'a sınır ötesinde ağır darbe! 19 terörist yakalandı