PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı

Irak’ın kuzeyindeki Asos'ta terör hedeflerinin tahrip edildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Harekatta terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de imha edildi.

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