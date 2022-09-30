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  4. PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı

PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı

Irak’ın kuzeyindeki Asos'ta terör hedeflerinin tahrip edildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Harekatta terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de imha edildi.

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