PKK terör örgütünün finans kaynağına dev operasyon
27 Temmuz 2019 14:20
PKK terör örgütünün finans kaynağına dev operasyon
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu. Operasyonda 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirilirken, son 1 ayda düzenlenen toplam 6 operasyonda 11 milyon 969 bin 628 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı...