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PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var!

İsviçre'de düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne terör örgütü PKK yandaşları saldırı düzenledi. Saldırıda en az 6 Türk yaralandı.

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