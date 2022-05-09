Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var! PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var! 09 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 07:45 İsviçre'de düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne terör örgütü PKK yandaşları saldırı düzenledi. Saldırıda en az 6 Türk yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62789c5f736a705aea7d1de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili kadın milletvekili kendisini tanımayanlara öyle şeyler söyledi ki... İstanbul'da bir sapık Pakistanlı daha yakalandı Güneş'te dev patlama! Görüntüyü NASA yakaladı! Dünya'ya etkisi böyle oldu Gülben Ergen konser sırasında sahnede bayıldı Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi Örtünün altında bir efsane yatıyor! Yıllarca sakladığı aracını 125 bin TL'ye sattı Hadise'nin balayı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı