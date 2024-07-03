Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler 03 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 12:56 Güncelleme: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 12:56 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarının PKK'lı teröristler tarafından havaya uçurulduğunu duyurdu. Dergele köyünün tamamen yandığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66852059c1de4974830e33c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti Gelin, kayınvalidesini terlikle dövüp, otomobille çarptı İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha İş var ama... Bu sektörler tam 10 bin ara eleman arıyor 45 ilde dev operasyon; yüzlerce gözaltı var Türkiye'nin cennet gölü kayboluyor: Sular gitti, çamur ve koku geldi Merih Demiral: Türk olduğum için çok gurur duyuyorum 66 yaşında 6 üniversiteyi bitirdi İstanbul'da ''otopark'' meydan savaşı kamerada