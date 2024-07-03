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PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarının PKK'lı teröristler tarafından havaya uçurulduğunu duyurdu. Dergele köyünün tamamen yandığı belirtildi.

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