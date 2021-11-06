Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'dan temizlenen Hakkari Yüksekova'da sonbahar güzelliği PKK'dan temizlenen Hakkari Yüksekova'da sonbahar güzelliği 06 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 13:11 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla renk cümbüşüne bürünen ağaçların güzelliği mest ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618654b7725a4517a5312103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahnede kalp krizi geçirip öldü Yerli hava savunma füzesi SİPER ateşleme testini geçti Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması O ilimizdeki her sokaktaki gizemli mezarların sırrı ortaya çıktı Erdoğan ''hasta'', ''yürüyemiyor'' hatta ''ölmüş'' diyenlere böyle yanıt verdi Müzik festivalinde kabus! 8 kişi öldü Türkiye ağzı açık izledi! 5 kez eski nişanlısına kaçan eşini canlı yayında affetti Esra Erol’da olay olan TikTok itirafı: ''3 araba parasını yedim!'' CNN'in ''yeni hedefi'' ortaya çıktı! Kanalın müdürü CNN'i ifşa etti