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  3. 21 Temmuz 2020 11:05

PKK/KCK'nın kritik ismi tutuklandı

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan (Gençlik Topluluğu) Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen HDP/MYK eski üyesi tutuklandı.

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