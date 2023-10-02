Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 14:20 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:20 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 4 ilimizde 75 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651aa7788d99b61dc2743663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında Yağışlar sonrası barajların son durumu Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler