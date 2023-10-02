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PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 4 ilimizde 75 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

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