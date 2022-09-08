Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'lı Suriyeli terörist İstanbul'da yakalandı PKK'lı Suriyeli terörist İstanbul'da yakalandı 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 11:45 PKK/KCK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu S.J. İstanbul’da gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6319aba31c31ec7ae232bfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu İmamoğlu: ''İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz'' Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu! Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var! TÜGVA'nın yaz okulu öğrencileri tekbirlerle yürüdü İsmailağacı isimden skandal sözler! Depremlerin nedeni bakın neymiş! Trabzonspor'dan bir transfer daha! Evine geri döndü Akşener'in konvoyunda ağır suçlama: ''Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü'' İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü