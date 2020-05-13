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  3. 13 Mayıs 2020 10:00

PKK'lı terörist etkisiz daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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