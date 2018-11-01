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  3. 01 Kasım 2018 14:52

PKK'lı teröristin ele geçirildiği anlar kamerada

Şırnak'ta dün terör örgütü PKK'nın sözde Gabar sorumlularından "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci'nin yakalanma anları, güvenlik güçlerinin kamerasına yansıdı.

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