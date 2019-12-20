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  3. 20 Aralık 2019 13:45

PKK'lı teröristin Mehmetçik'e saldırı anı kamerada

JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de geçen günlerde ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

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