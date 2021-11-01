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  4. PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı, SİHA'lar avladı

PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı, SİHA'lar avladı

Siirt kırsalında 4 PKK'lı terörist fotokapana yakalandı. Teröristlerin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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