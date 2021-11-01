Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı, SİHA'lar avladı PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı, SİHA'lar avladı 01 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 15:32 Siirt kırsalında 4 PKK'lı terörist fotokapana yakalandı. Teröristlerin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617fde62f7037542a3186a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sarmaş dolaş dansları olay olmuştu... Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması Yol ortasındaki ''sır'' mezar görenleri şaşırtıyor Daha önce böylesi görülmedi! İstanbul'da denizin dibinde bulundu ''Cumalarda Atatürk’ün yazdığı hutbeler okunacak'' Yeşil sahada silahlı saldırı şoku! Dehşet anları kamerada İstanbul'da zincirleme kabus: 7 araç birbirine girdi Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki motosikletle hız denemesi faciayla bitti Şehirlerarası yolda ters giden trafik canavarı kamerada Ömür Gedik'ten ''çok ilginç'' açıklama