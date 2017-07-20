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  3. 20 Temmuz 2017 07:42

PKK'lı teröristler TIR şoförüne böyle ateş açtı !

Trabzonlıu TIR şoförü Abdullah Özer’e, Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açıldı.

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