PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada

İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada

Mansur Yavaş'tan Alpay Özalan'a: ''Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var''

Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!''

Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu