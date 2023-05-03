Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 17:35 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6452713e0d33bc54d46abd53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu reklamı yine 12'den vurdu İstanbul'da lokanta basan kadın ortalığı birbirine kattı Mansur Yavaş'tan Alpay Özalan'a: ''Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var'' İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı Yıllar sonra kiraya verdiği evini görmeye gidince hayatının şokunu yaşadı Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı AK Partili vekilden tepki çeken açıklama: ''Erdoğan'ı üzenin kulağını koparırız'' ''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular....