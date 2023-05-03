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PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teslim olan PKK'nın sözde yönetim kadrosundan 2 teröristin görüntülerini paylaştı.

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