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BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN ACI HABER: 1 ŞEHİT, 5 YARALI!
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  3. 27 Ekim 2019 10:25

PKK'lılar Türk bayraklı otomobile saldırdı!

Norveç'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşları, içinde bir bebek de olan Türk ailenin aracına saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı.

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