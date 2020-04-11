  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Nisan 2020 18:40

''PKK'lının cenazesi kargoyla aileye gönderildi'' iddiasına yalanlama !

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "PKK'lının cenazesi kargoyla aileye gönderildi" iddiası hakkında açıklama yaptı.

Video Galeri
Sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Video Galeri
Trafik kontrolü yapan polis sokağa çıkan vatandaşın yardımına koştu
Trafik kontrolü yapan polis sokağa çıkan vatandaşın yardımına koştu
Video Galeri
İstanbul'da kilometrelerce kamyon kuyruğu
İstanbul'da kilometrelerce kamyon kuyruğu
Video Galeri
Ekmek fırınları üretimini 3 katına çıkardı
Ekmek fırınları üretimini 3 katına çıkardı
Video Galeri
İmamoğlu'ndan 'korona günlerinde aşk' paylaşımı
İmamoğlu'ndan 'korona günlerinde aşk' paylaşımı
Video Galeri
Belediye başkanını kızdıran görüntü!
Belediye başkanını kızdıran görüntü!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM