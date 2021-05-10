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PKK'nın 4 odalı, çelik kapılı mağarası bulundu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP'ler ele geçirildi.

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