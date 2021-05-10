Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın 4 odalı, çelik kapılı mağarası bulundu PKK'nın 4 odalı, çelik kapılı mağarası bulundu 10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:01 Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP'ler ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6099046a2c1ece55dd162d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kömürlüğe kumar baskını Cami hoparlöründen oruç bedduası: ''Tutmayanın başı ağrısın'' Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! İzleyiciyi şaşırtan anlar İsrail zulmü bitmiyor! Filistinlilere ateş açtılar Sadakatsiz'de büyük gizem çözülüyor Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı Anneler Günü'nde kahreden olay!