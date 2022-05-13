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  4. PKK'nın Ağrı grubu böyle yok edildi! 80 gün süren operasyondan yeni görüntüler

PKK'nın Ağrı grubu böyle yok edildi! 80 gün süren operasyondan yeni görüntüler

Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı grubuna yönelik 80 gün süren operasyon tamamlandı. 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait yeni görüntülere ulaşıldı.

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