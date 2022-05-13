Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın Ağrı grubu böyle yok edildi! 80 gün süren operasyondan yeni görüntüler PKK'nın Ağrı grubu böyle yok edildi! 80 gün süren operasyondan yeni görüntüler 13 Mayıs 2022 Cuma Saat: 16:10 Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı grubuna yönelik 80 gün süren operasyon tamamlandı. 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait yeni görüntülere ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627e58bfd763416c3a57b2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Motorcu dostu bariyer''e 1 metre kala öldüler... Görüntüler ortaya çıktı Pişkin hırsız pes dedirtti: ''Çek çek Antalya Yakışıklı görsün'' Erdoğan cenaze için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz canlı yayında Armağan Çağlayan'ı ağlattı İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı Pes! Afgan kaçak sığınmacı: ''15 gündür yürüyoruz, sınırlar açık!'' Yeniden tutuklama kararı çıkarılan Metin Gürcan teslim oldu Suriye değil Türkiye! DEAŞ yandaşları dehşet saçtı İstanbul'da kan donduran olay! Bebeğini balkondan attı