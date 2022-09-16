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  4. PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı!

PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı!

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı terörist Mersin'de bir genç kızı kandırıp dağa kaçırmak isterken suç üstü yakalandı.

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