Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı! PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı! 16 Eylül 2022 Cuma Saat: 12:35 Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı terörist Mersin'de bir genç kızı kandırıp dağa kaçırmak isterken suç üstü yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632443629bfd712e8278f56b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı! Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ''Yerli ve Milli Eskobar'' gerginliği! Kadın gazeteciye canlı yayında iğrenç taciz! ''Gelecek'' geldi: Dünyanın ilk uçan bisikleti tanıtıldı! Uçuşu nefes kesti Memleketinde tapulu arazisi var diye sevinen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da özel okulda ilginç olay: Belgeyi aldı, parayı ödemeden kaçtı! İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada