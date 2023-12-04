Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:15 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin teknik cihaz ve dron sorumlusu ''Akif Amed'' kod adlı Bager Öndeş'i etkisiz hale getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d98c9cdd47f79430929c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif! Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Uzman isim uyardı Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı Marmara'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem İstanbul'da dedikodu kavgası! Sokak ringe döndü