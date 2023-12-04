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PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin teknik cihaz ve dron sorumlusu ''Akif Amed'' kod adlı Bager Öndeş'i etkisiz hale getirdi.

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