Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 14:00 İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, eylemleri organize eden ve örgütün kırsal kadrosuna eleman toplayan 12 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a58a52a58425632f3f6123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı Onlar AFAD'ın melekleri! Nefesleri kestiler İstanbul'da vahşet! 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ''Artık yeter'' deyip İstanbul'u terk etti; kendi işinin patronu oldu Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı! Önce eleştirdi sonra farketti Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif! Kısmetse Olur Cansel Çördük bu sefer ''Noel anne'' olup yatağa girdi