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  4. PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü

PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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