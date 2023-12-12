Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü 12 Aralık 2023 Salı Saat: 11:45 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65781dc4a922a0f09508aa23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Faruk Koca'nın verdiği bu röportaj olay oldu: ''Farklı yöntemlere başvuracağım'' e-ticarette artık iade kargosunda ücreti tüketici ödeyecek Halil Umut Meler'e sahada yumruklu saldırı Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı 37 ilde dev operasyon: 39 suç örgütü daha çökertildi İYİ Parti'den istifa etmişti, canlı yayında açıkladı: ''Oyumu Erdoğan’a verdim'' İstanbul'un dev AVM'sinde intihar İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu