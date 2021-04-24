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PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu!

TSK'nın Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece Hakkari’nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı.

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