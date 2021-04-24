Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! 24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 18:11 TSK'nın Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece Hakkari’nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6084350498a69c3f214c0bef" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı Bodrum plajları turistlere kaldı PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! İstanbul'da silahlı çatışma kamerada! Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu! İsrail polisi namaz sonrası saldırdı! Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı Başhekim Sönmez: 'Vakalarda yükseklik, yoğun bakımlarda doluluk sürüyor'