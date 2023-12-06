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  4. PKK'nın inlerine giriliyor! 3 hain daha öldürüldü

PKK'nın inlerine giriliyor! 3 hain daha öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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