Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü 30 Mart 2021 Salı Saat: 15:35 Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar kentinde zorla kaçırdığı iki Ezidi'ye işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60631b2c5c16ea4bb4710c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı TÜSİAD geri döndü: Ekonomi yönetimne yaylım ateşi! Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu Erdoğan'dan dünyaya aşı mesajı Bahçeli Meclis'ten ''ahmaklar'' diye seslendi!