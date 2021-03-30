  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü

PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar kentinde zorla kaçırdığı iki Ezidi'ye işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı
TÜSİAD geri döndü: Ekonomi yönetimne yaylım ateşi!
Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi
Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı
İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı
DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu
Erdoğan'dan dünyaya aşı mesajı
Bahçeli Meclis'ten ''ahmaklar'' diye seslendi!