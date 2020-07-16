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  3. 16 Temmuz 2020 11:55

PKK'nın Karadeniz'e sızma planı böyle çökertildi

Karadeniz Bölgesi'ne sızmaya çalışan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. 1'i ölü 2'si sağ olarak ele geçirilen 3 teröristin İHA'dan saklanmak için şemsiye açtıkları öğrenildi.

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