Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 08:33 Güncelleme: 02 Eylül 2024 Pazartesi 08:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Cudi Dağı kırsalında başlatılan ''Gürz-12'' operasyonunda, terör örgütünün mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın imha edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d54e15a46b25027b0e6d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu 16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı