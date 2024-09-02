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  4. PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu

PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Cudi Dağı kırsalında başlatılan ''Gürz-12'' operasyonunda, terör örgütünün mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın imha edildiğini açıkladı.

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