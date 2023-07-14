PKK'nın orman yakma timi yakalandı

Geçtiğimiz yıl eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın talimatıyla Adana'da orman yakan 1 kişi ile onu finanse eden 5 kişi yakalandı.

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