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PKK'nın orman yakma timi yakalandı

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Geçtiğimiz yıl eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın talimatıyla Adana'da orman yakan 1 kişi ile onu finanse eden 5 kişi yakalandı.

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