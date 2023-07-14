Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın orman yakma timi yakalandı PKK'nın orman yakma timi yakalandı 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 14:20 Güncelleme: 14 Temmuz 2023 Cuma 14:20 Geçtiğimiz yıl eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın talimatıyla Adana'da orman yakan 1 kişi ile onu finanse eden 5 kişi yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b12f834a2b9c384e5b0b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan'dan deprem bölgesi için ek kontenjan müjdesi Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran ihbarlar İstanbul'da yabancı uyruklular birbirine girdi 1.000 TL yevmiyeyle çalışıyorlar! Sıcak havada zorlu mesai başladı Yolcu otobüsünde kıyamet koptu! İstanbul'a kadar ayakta geldiler Mahsun Kırmızıgül'den minibüste halk konseri Serdar Ortaç'tan ödeme emrine isyan: ''Ödemiyorum lan!'' Deprem korkusu geçti, fiyatlar düştü