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PKK'nın sözde istihbaratçısı sınırda yakalandı

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde yer alan Helin İşenme'yi Suriye sınırında yakaladı.

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