Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın sözde istihbaratçısı sınırda yakalandı PKK'nın sözde istihbaratçısı sınırda yakalandı 09 Haziran 2023 Cuma Saat: 10:20 Güncelleme: 09 Haziran 2023 Cuma 10:20 MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde yer alan Helin İşenme'yi Suriye sınırında yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6482d2c292466d26d5393627" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu dehşeti Korkunç kaza kamerada! Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim'' Alev alan minibüsten kaçak yabancı uyruklu fışkırdı! Bir ilimiz daha sular altında! Sağanak sele dönüştü Turizm cennetinde dehşet! Köpekbalığı Rus turisti öldürdü İzmir'de korku dolu saatler... Gece gündüze döndü Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı Çağatay Akman eski sevgilisinden şikayetini geri aldı