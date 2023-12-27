Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 10:15 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:15 MİT, terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından Zeynep Eyveri'yi Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658bcf2fbd79a86e050d0093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı Heyelanla kapanan 50 ili birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı Tüfekle oynarken dehşet saçtı Kassam Tugayları, İsrail konvoyunu böyle vurdu Bir kadın daha katledildi! 6 çocuk annesiydi, vahşice öldürüldü! Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti 24 saatte 12 şehit sonrası operasyondan ilk görüntüler